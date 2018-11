Rioleringen krijgen onderhoud Nele Dooms

11 november 2018

Het stadsbestuur van Dendermonde zorgt ervoor dat de rioleringen op het grondgebied met meer regelmaat een onderhoud en inspectie kunnen krijgen. De gemeenteraad keurde daarvoor de aanstelling van een gespecialiseerde firma goed. Die zal de komende drie jaar instaan voor onderhoudsbeurten en inspecties op plaatsen waar de stad dat nodig acht. “Een rioleringsnet moet regelmatig geruimd worden om een goede afvoer van het afval- en regenwater te verzekeren”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Om dat vlot te laten verlopen, is het beter om hier een specifieke firma voor aan te stellen. Daardoor zullen de rioleringen telkens goed geruimd worden en zijn ook rioolinspecties met videocamera, duwcamera of sonar mogelijk. Zo kunnen we vlot de oorzaak achterhalen bij problemen rond verstoppingen, slechte doorstroming, wateroverlast, enzovoort.”