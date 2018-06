Ringdijk van 2 kilometer in Vlassenbroek WERKEN BEGINNEN DEZE ZOMER EN DUREN DRIE JAAR NELE DOOMS

26 juni 2018

02u53 0 Dendermonde De aanleg van een ringdijk rond het gecontroleerde overstromingsgebied in de polder van Vlassenbroek begint nog deze zomer. Een aannemer zal een drietal jaar nodig hebben om de dijk van twee kilometer lang te verwezenlijken. Het gebied moet overtollig water van de Schelde opvangen.

De Vlaamse Waterweg legt in Vlassenbroek een gecontroleerd overstromingsgebied aan. Dat maakt deel uit van het Sigma-project dat de regio moet beschermen tegen overstromingen. Het gebied moet overtollig water van de Schelde opvangen. De werken zijn al sinds 2012 bezig door de enorme omvang van het project. Het overstromingsgebied is maar liefst 240 hectare groot.





De werken zijn nu toe aan een volgende fase. Na de zomer begint de aanleg van de ringdijk rond het gebied. Die zal een serieuze impact hebben op het landschap. Ten noordwesten van het gebied is al een klein deel van de ringdijk gerealiseerd. Daar stond in de buurt vroeger het kunstwerk 'De Wenende Ent'. Nu volgt de rest. De dijk zal onder andere langs de Broekkant lopen en langs een van de weg Vlassenbroek tussen het kapelletje en de huizen daar.





"In totaal is de ringdijk twee kilometer lang", zegt Stefaan Nollet van de Vlaamse Waterweg. "Een deel zand is al opgespoten, maar de aannemer moet nog veel meer grond aanvoeren. Dat zal ook de timing beïnvloeden. Belangrijk is ook dat we de nodige tijd nemen. Aan het zuidelijk stuk zit veen in de ondergrond en dat heeft tijd nodig om zich te zetten, nadat het samengeduwd is. Zo voorkomen we verzakkingen."





Om overlast en hinder voor buurtbewoners te beperken wordt grond via de Schelde aangevoerd en verloopt werfverkeer zoveel mogelijk via de werf zelf. "Alleen moeten in het gebied nog een reeks populieren gerooid worden. Dat doen we in het najaar", zegt Nollet.





Ontbossing

"Dit transport zal wel merkbaar zijn. Overigens wordt eerst het hele traject van de ringdijk ontbost en het tracé al verhard en opgehoogd tot net boven het grondwater, voor de eigenlijke aanleg start."





De huidige Scheldedijk wordt pas verlaagd als de volledige rindijk klaar is. Ondertussen worden ook nog eens vier sluizen gebouwd. Een ingenieuze in- en uitwateringssluis aan de Schelde zal zorgen dat het noorden van het gebied dagelijks bevloeid wordt door het getij. "Iedere dag zal er via die sluis een kleine hoeveelheid rivierwater in- en uitstromen", legt Nollet uit. "Zo ontstaan daar zeldzame en ecologische waardevolle slikken en schorren."





Binnen de ringdijk zal dan ook een heel andere natuur ontstaan. "Over afzienbare tijd heeft Vlassenbroek er een schitterend natuurgebied bij", klinkt het. "Het gaat om impressionante wilgenvloedbossen. In de natte ondergrond groeien ook planten en bomen die van vocht houden."