Rijbewijs ingetrokken voor positieve speekseltest tijdens nieuwjaarsnacht Koen Baten

01 januari 2019

16u40 0

De politie van Dendermonde heeft tijdens nieuwjaarsnacht op drie locaties in Dendermonde controles gehouden op het rijden onder invloed. Het ging om controles in Oudegem, Schoonaarde en Grembergen. In totaal werden 197 bestuurders gecontroleerd. Eén chauffeur legde een positieve speekseltest af en moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Twee andere bestuurders kregen een rijverbod van zes uur. Verder werden drie andere bestuurders betrapt in de alarmfase, zij mochten drie uur lang niet meer met hun voertuig verder rijden. Tot slot kon een bestuurder geen geldig rijbewijs voorleggen.