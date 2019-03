Reynout zoekt vendeliers en trommelaars Nele Dooms

13 maart 2019

15u21 0

Volkskunstgroep Reynout van Dendermonde is op zoek naar extra vendeliers en trommelaars. De vereniging wil hiermee haar ploeg versterken. Dat is nodig met de volgende Ros Beiaardommegang in 2020 in aantocht. “Tegen de volgende Katuit en ommegang willen we extra volk om mee te vendelen en te trommelen in de stoet”, klinkt het bij Reynout. “Daarom bieden we nu momenten aan om geïnteresseerden de eerste stappen daartoe te laten zetten.” Reynout organiseert twee open vendel- en trommeldagen om kennis te maken met de verschillende technieken van het vendelzwaaien en trommelen. Er worden demonstraties gegeven en kijklustigen mogen ook zelf proberen. De workshops vinden plaats op zondag 28 april en zondag 5 mei, telkens van 10 tot 12 uur. Aan trommelen kan iedereen meedoen vanaf 12 jaar. Voor het vendelen is dat vanaf 14 jaar. Geïnteresseerden zijn welkom aan het Reynoutlokaal, Sint-Elooistraat 15 in Grembergen. Info: www.reynout.be of 0495/75.00.78.