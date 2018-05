Reynout zoekt gastgezinnen 05 mei 2018

Volkskunstgroep Reynout van Dendermonde is op zoek naar gastgezinnen die leden van enkele buitenlandse folkloregroepen onderdak willen geven. Reynout, ondertussen zeventig jaar actief, organiseert deze zomer een nieuwe festivalavond onder de noemer 'Ontdek de wereld in Dendermonde'. Deze keer zijn optredens van twee unieke gastgroepen uit Nepal en Bolivia gepland. De groepen tellen samen 55 leden, vooral dansers en muzikanten. Reynout zoekt daarom gastgezinnen die bereid zijn één of een paar van deze mensen gedurende één of twee nachten onderdak en ontbijt te geven. De gastgroep uit Nepal arriveert op woensdag 15 augustus, die uit Bolivia op donderdag 16 augustus. Wie interesse heeft, maar eerst nog wat extra informatie wil, kan een infoavond bijwonen op woensdagavond 30 mei in het Reynoutlokaal, aan de Sint-Elooistraat in Grembergen. Info: 0478/66.83.28 of via cindy.dhollander@hotmail.com.





