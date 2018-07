Reynout zoekt gastgezinnen voor folkloregroepen Nele Dooms

24 juli 2018

12u10 0

Volkskunstgroep Reynout uit Dendermonde organiseert deze zomer een nieuwe festivalavond. De folkloristische vereniging bestaat dit jaar zeventig jaar. In die periode lokte de groep al ettelijke unieke folkloregroepen uit 56 verschillende landen naar Dendermonde. Op donderdag 16 augustus is het opnieuw zover. De reeks festivalavonden onder de noemer "Ontdek de wereld in Dendermonde" wordt dan voortgezet met het optreden van twee gastgroepen uit Nepal en Colombia. Die brengen zowel muziek als dans. Deze groepen tellen samen 51 leden. Om ze onderdak te geven in Dendermonde, is Reynout nog op zoekt naar enkele gastgezinnen die bereid zijn één of een paar mensen gedurende één of twee nachten onderdak en ontbijt te verschaffen. De gastgroep uit Nepal arriveert op woensdag 15 augustus. De groep uit Colombia komt aan op donderdag 16 augustus. Ze blijven tot vrijdagochtend 17 augustus. Wie wil helpen, kan contact opnemen met Cindy D’hollander, via 0478/66.83.28 of cindy.dhollander@hotmail.com.