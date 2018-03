Reynout zoekt extra vendeliers 22 maart 2018

Volkskunstgroep Reynout zoekt extra vendeliers. Die treden onder andere op tijdens de jaarlijkse reuzenommegang Katuit en de Ros Beiaardommegang in Dendermonde. Om de ploeg te versterken organiseert Reynout een open vendel- en trommeldag. Zo kunnen geïnteresseerden kennis maken met de verschillende technieken van het vendelzwaaien en trommelen. De workshop is volledig gratis. Reynout voorziet deze activiteit eind volgende maand, op zondag 29 april. Trommelen kan vanaf 12 jaar, vendelen vanaf 14 jaar. Iedereen is welkom tussen 10 en 12 uur aan het Reynoutlokaal, aan de Sint-Elooistraat 15 in Grembergen. Er vinden dan ook demonstraties plaats en wie wil, kan zelf proberen. Info: www.reynout.be of 0495/75.00.78. (DND)