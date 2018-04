Reynout leert vendelen 27 april 2018

02u46 0

Wie zelf wil leren vendelen, kan dit weekend terecht bij volkskunstgroep Reynout in Grembergen. De vendeliers en trommelaars van deze vereniging zijn een vaste waarde tijdens de Dendermondse reuzenommegang Katuit en de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang. In het kader daarvan wil Reynout haar ploeg versterken. Om nieuwkomers te vinden, organiseert het op zondag 29 april een open vendel- en trommeldag. Zo kan iedereen kennismaken met de verschillende technieken van het vendelzwaaien en trommelen. Trommelen kan al vanaf twaalf jaar, vendelen vanaf veertien jaar. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 10 tot 12 uur. De opendag vindt plaats aan het Reynoutlokaal, in de Sint-Elooistraat 15 in Grembergen. Deelnemen is gratis. Info: www.reynout.be of 0495/75.00.78. (DND)