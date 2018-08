Reuzenstoet en zeepkistenrace tijdens Halfoogst Proche Kermis Katrijn De Bleser

19 augustus 2018

In Grembergen dansten de reuzen afgelopen weekend opnieuw door de straten.

Reuzen van alle uithoeken in Vlaanderen kwamen mee dansen. Evengoed vierden heel wat Grembergse reuzen Halfoogst Proche Kermis. "Het is traditie dat Grembergse verenigingen hun eigen reus hebben en die komt dan buiten tijdens kermis." Zo was er een chiroreus en eentje van de lokale voetbal. Na de reuzenstoet was er nog de Gouden Oogstworp.

Nieuw dit jaar was de zeepkistenrace. Die werd voor de eerste keer georganiseerd en ging door in de Matexi wijk. Jong en iets ouder kon het parcours afleggen met een zelf gebouwde 'zeepkist'. Driewielers en go-carts werden omgebouwd tot racemachines, andere kinderen gingen dan weer de uitdaging aan om helemaal zelf iets in elkaar te knutselen.

Bijna een heel week lang werd verschillende activiteiten op poten gezet. Zo was er ook een jogging, een wielerwedstrijd en een rommelmarkt met meer dan 200 kraampjes.