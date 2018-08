Reuzen Pol en Hermine in de bloemen voor 90ste verjaardag Koen Baten

06 augustus 2018

18u00 1 Dendermonde Tijdens de Boonwijkkermis werden maandag reuzen Pol en Hermine in de bloemetjes gezet voor hun 90-jarig bestaan.

De reuzen werden in 1928 ontworpen door inwoners van de Boonwijk. Het begon eigenlijk als een gek idee van enkele buren, maar negentig jaar later staan ze er nog altijd. "En dat wilden we toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan", zegt voorzitter Willy Van Den Steen.

Reus Pol werd oorspronkelijk boven de doopvont gehouden als reus Jan. Maar omdat hij in 1970 een andere peter kreeg, werd ook zijn naam aangepast. Zijn uiterlijk bleef al die tijd onveranderd, al kregen hun kledij en armen in 2014 wel nog een opknapbeurt.

"Elk jaar gaan de reuzen bij ons uit tijdens een stoet", vervolgt Van Den Steen. "Soms nemen we met hen ook deel aan andere evenementen — indien er voldoende dragers zijn." Pol en Hermine zijn elk ruim vier meter groot, en wegen ongeveer zestig kilogram.

In het kader van hun negentigste verjaardag werd ook de geschiedenis van de reuzen getoond in de grote tent, en werd uiteraard ook het glas geheven op de reuzen. "Wij zijn zeer trots op Pol en Hermine en hopen dat ze nog negentig jaar meegaan", klinkt het. Naast Pol en Hermine werden ook twee kleinere reuzen gemaakt door de jongeren. Ook zij tekenden present voor de huldiging.