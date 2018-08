Reuzen Pol en Hermine gehuldigd Koen Baten

06 augustus 2018



Reuzen Pol en Hermine werden vandaag gehuldigd tijdens de Boonwijkkermis omdat ze 90 jaar bestaan. In 1928 werden beide reuzen ontworpen door inwoners van de boonwijk. Het was een gek idee van enkele buren om dit te maken voor de boonwijk. "Nu zijn we 90 jaar verder en bestaan ze nog steeds, en dat wilden we toch niet ongemerkt laten voorbijgaan", zegt voorzitter Willy Van Den Steen. Reus Pol was oorpsronkelijk ontstaan als reus Jan, maar omdat er in 1970 een andere peter kwam, werd ook de naam van de reus aangepast. Het uiterlijk bleef hetzelfde, maar in 2014 kreeg hun kledij en de armen wel een opknapbeurt. "Elk jaar gaan de reuzen bij ons uit tijdens een stoet. Soms lopen we ook op andere evenementen mee als er dragers voorhanden zijn", klinkt het. Reuzen Pol en Hermine wegen elk ongeveer 60 kilogram en zijn ruim vier meter groot. Voor hun negentigste verjaardag werd ook de geschiedenis afgebeeld van de reuzen in de grote tent, en werd ook het glas gehoffen op de reuzen. "Wij zijn zeer trots op Pol en Hermine en hopen dat ze nog negentig jaar meegaan", klinkt het. Naast Pol en Hermine werden er ook twee kleinere reuzen gemaakt door de jongeren, ook zij mochten bij de huldiging zijn.