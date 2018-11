Reünie voor zestigjarigen Nele Dooms

27 november 2018

De zestigjarigen van Baasrode hebben er een geslaagde reünie opzitten. Ze bliezen verzamelen in feestzaal Hof ter Velden in Baasrode. “We mochten een vijftigtal deelnemers begroeten”, zegt Patrick Annemans, één van de organisatoren van de reünie. “De bijeenkomst was voor velen de gelegenheid om herinneringen op te halen aan vroeger en natuurlijk om gezellig bij te praten. Natuurlijk stond er ook een lekker feestmaal klaar. Iedereen heeft hier echt van genoten.”