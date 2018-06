Reünie voor 75-jarigen in Kwizien Artistiek 22 juni 2018

De 75-jarigen van Grembergen kwamen bij elkaar voor een reünie. Die vond plaats in Kwizien Artistiek, aan de Martelaerenlaan 8 in Grembergen.





"Het is een traditie dat de leeftijdsgenoten geboren in 1943 vijfjaarlijks samen komen om hun verjaardag te vieren", zegt Wim Onselaere. Die vormt samen met Erik Buysse, Greta De Bondt, Frans De Mey, Philemon De Schrijder, Theo Segers en Richard Van Der Poorten een werkgroep die het samenzijn telkens voorbereidt.





"Het weerzien van oude schoolkameraden leidde ook deze keer tot het ophalen van vele herinneringen aan ondere andere de schooltijd van toen."











(DND)