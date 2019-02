Retrofotoshoot trapt Jeugdboekenmaand op gang Nele Dooms

25 februari 2019

15u17 0 Dendermonde De bibliotheek van Dendermonde trapt op zaterdag 2 maart de jaarlijkse Jeugdboekenmaand op gang. Dat gebeurt met een retrofotoshoot in de inkomhal. Ook de rest van de maand vinden allerlei activiteiten plaats. Die staan allemaal in het teken van het thema van de Jeugdboekenmaand ‘Vrienden voor altijd’.

Tijdens de fotoshoot kan iedereen met zijn vrienden in een oldtimer gaan zitten. Resultaat is vervolgens een originele Instax-foto om mee naar huis te nemen. Daar zorgen topfotografen Clifford Jordaens en Lisa Stubbe voor.

Tijdens de krokusvakantie kunnen kinderen tot twaalf jaar dan weer deelnemen aan verschillende workshops in de bib. Op de ‘M@kerstrap!’ draaien die workshops meer om techniek, zoals tekenen met 3D-pennen of drukken met de Cameo.

Na de vakantie vinden nog twee vertelvoorstellingen plaats. Wally De Doncker komt langs met ‘Ik ben veel liefde’ en Blindevink vzw met ‘Pieter Konijn’. Voorts organiseert de bib ook een escape room-spel, en is er een artistieke workshop rond bekende vriendschappen uit jeugdboeken.

Voor volwassenen is er op 26 maart deeen interactieve lezing ‘Sociale Media’, in samenwerking met Gezinsbond Dendermonde. Er staan ook verschillende schoolvoorstellingen op het programma. Naar goede gewoonte houdt de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten ook de hele maand een expo met werken van leerlingen in de bibliotheek. Iedereen is welkom. Het programma is terug te vinden op www.dendermonde.be.