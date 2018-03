Restjes pesticiden voor gratis voegenborstel 27 maart 2018

De Dienst Groenbeleid en Landbouw wil zoveel mogelijk mensen stimuleren om hun pesticiden weg te doen. In Dendermonde geldt al sinds 2015 een verbod op het gebruik van pesticiden voor onderhoud van openbaar groen. Bedoeling is dat ook elke Dendermondenaar zijn stoep zonder pesticiden onkruidvrij houdt. In de plaats zijn er andere nieuwe middelen te ontdekken om tuin en moestuin, terras en oprit proper te houden. De Groendienst wil dat stimuleren door een cadeautje te geven aan iedereen die restjes pesticiden binnen brengt in het containerpark. Wie dat doet, krijgt er vanaf 21 april een gratis voegenborstel. Die verwijdert heel makkelijk onkruid tussen stenen. Op 21 april biedt de Groendienst bovendien gratis de Smoestuinier aan. Tijdens deze interactieve eco-comedyshow brengt Steven Vromman een anti-smoesmanagementcursus, doorspekt met weetjes, flauwe woordspelingen en meezingers over pesticiden. De voorstelling start om 19.30 uur in Belgica BiS, Kerkstraat in Dendermonde. Aansluitend vindt een interactieve quiz om kruiden te proeven plaats. De toegang is gratis. Info en inschrijvingen: velt92@hotmail.com of 052/25.11.25. (DND)