Restauratie voor landboeken 03 maart 2018

De authentieke landboeken van Baasrode en Mespelare die de stad Dendermonde bezit zullen worden gerestaureerd. Ze dateren uit de zeventiende eeuw en verkeren in slechte staat. "Omwille van hun waardevolle historische informatie over de percelen grond in de deelgemeenten, moeten ze zeker bewaard blijven", zegt schepen Lien Verwaeren (CD&V). "De boeken geven per perceel weer wie de eigenaar was, de grootte en ligging van het perceel, hoe het gebruikt werd en soms ook wat de waarde was. Ze bevatten vaak ook kaartmateriaal om de ligging van de percelen aan te geven. Vroeger diende dat om grondbelastingen te heffen. Nu vormen zij voor onderzoekers een belangrijke bron van informatie." Deze restauratie is mogelijk door de steun van de provincie Oost-Vlaanderen. De restauratie zal 3.152 euro kosten. (DND)