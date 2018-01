Restauratie voor Gildereuzen 02u49 0 Foto Geert De Rycke Indiaan, Mars en Goliath worden dit jaar gerestaureerd naar aanleiding van de Ros Beiaardommegang in 2020. Dendermonde De drie Gildereuzen Mars, Indiaan en Goliath van Dendermonde mogen zich het komende jaar aan een restauratie verwachten.

Het stadsbestuur van Dendermonde laat de ingrepen uitvoeren naar aanleiding van de nakende Ros Beiaardommegang in 2020. De reuzen moeten enkele structurele herstellingen ondergaan. Zo moet onder andere een deel van het interne geraamte van de reuzen verstevigd worden. Bovendien moet een deel van de verflagen aan de buitenzijde gefixeerd en herschilderd worden. "Deze werken zullen deels uitgevoerd worden door onze eigen technische dienst van de stad", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Ook de reuzendragers zullen helpen. En we kunnen rekenen op extra hulp en ondersteuning van een gespecialiseerde restaurator." Dit jaar moeten Mars, Indiaan en Goliath volledig in orde gezet worden. Het Ros Beiaardcomité zal vervolgens in 2020 voor een nieuwe kostumering zorgen.





Ook het Ros Beiaard zal tegen 2020 een opknapbeurt krijgen, zodat het in optimale conditie kan verschijnen voor de tienjaarlijkse ommegang. (DND)