Restaurants slaan met Chefs for Charity handen in elkaar voor goede doel Nele Dooms

02 april 2019

13u06 0 Dendermonde Voor de allereerste keer gaan in Dendermonde verschillende restaurants samen werken. Hun opzet? Geld inzamelen voor het goede doel, de vzw Eindelijk uit Buggenhout. Op Paasmaandag bereiden de Chefs for Charity in Hangar 43 een uitgebreide topmaaltijd. Koken gebeurt live in een keuken op groot podium.

De Dendermondse restaurants ‘t Truffeltje, Kokarde, Da Vinci, Cinemangé en Flammazien en feestzaal Hof ter Velden draaien dagelijks op volle toeren om met lekker eten te verwennen, maar nooit eerder werkten ze samen. Dat gebeurt nu wel. Het idee kwam aanvankelijk van Didier Van Autrève van Flammazien. “Ik had Paul Mariën van ‘t Truffeltje en Jurgen Brouillard van Da Vinci al eens aangesproken om samen eens een project op te zetten”, vertelt hij. “Zij stelden voor er nog andere collega’s bij te halen. Ambiance en plezier waren belangrijk, maar in de eerste plaats wilden we ons inzetten voor het goede doel.”

Resultaat is Chefs for Charity. De chefkoks zetten zich helemaal belangeloos in, zodat alle winst van de benefiet naar het goede doel kan gaan. “Zelf verdienen we aan dit evenement totaal niets”, zegt Paul Mariën van ‘t Truffeltje. “Het is overigens hartverwarmend hoe leveranciers en lokale middenstand meteen zo meegingen in ons verhaal en buitengewoon veel sponsoren.”

Vijfgangenmenu

Elke chef zal een ander gerecht van een vijfgangenmenu klaarmaken. Hof ter Velden zorgt voor hapjes bij het aperitief. Het voorgerecht wordt verzorgd door Kokarde, tussengerecht door Cinemangé en dessert door Da Vinci. Voor het hoofdgerecht gaan ‘t Truffeltje en Flamazien samenwerken. “Als locatie konden we geen betere plek hebben dan de Hangar 43 in Baasrode", zegt Lesly Volkaert van Hof ter Velden. “Hier hebben we de ruimte voor dit project. In een mum van tijd meldden zich 250 geïnteresseerden om te komen proeven. Zij zullen al het koken live kunnen volgen, omdat we op een podium een keuken bouwen. Camera’s zorgen ervoor dat het werk op groot scherm te volgen zal zijn. We wisten ook topchocolatier Jurgen Baert te strikken om in de zaal een pronkstuk uit chocolade te maken. En als tombola brengen we Fortune Eggs aan de man waar kopers leuke prijzen mee kunnen winnen.”

Dat de opbrengst van Chefs for Charity naar de vzw Eindelijk gaat, is geen toeval. Deze organisatie zet zich in voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel en heeft aan het Klaverveld in Buggenhout een therapeutisch dagcentrum. “Iedereen van ons kan van de ene seconde op de andere een hersenletsel opdoen en daardoor motorische problemen of handicap”, zegt Jurgen Brouillard van Da Vinci. “Denk maar aan een verkeersongeval. De vzw Eindelijk levert fantastisch werk om zo’n mensen er weer bovenop te helpen. Net omdat het ieder van ons kan overkomen om daar terecht te komen, vinden we dat we dit goed doel moeten steunen.”

Het hele project heeft alvast meer dan één positief gevolg. De chefs en hun partners zijn ondertussen vrienden geworden. “Vroeger kenden we elkaar oppervlakkig en opereerde iedereen vanop het eilandje van zijn eigen restaurant. We waren collega’s, concullega’s en niet meer dan dat”, zegt Yves Peeters van Kokarde. “Door de vele voorbereidingen in aanloop van deze benefiet, hebben we elkaar veel beter leren kennen. Voor dit project vullen we elkaar goed aan en we zijn ondertussen echt kameraden geworden.”

Chefs for Charity vindt plaats op paasmaandag 22 april. Info: www.culinair-dendermonde-kookt.com.