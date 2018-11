Renovatiewerken aan buurtweg 182 Nele Dooms

26 november 2018

17u28 0

De buurtweg 182 in Dendermonde krijgt een opknapbeurt. Dat is de verbindingsweg tussen de Galeidestraat 24 en de Brusselse Forten. Naar aanleiding van de renovatiewerken wordt de weg tijdelijk afgesloten op dinsdag 27 en woensdag 28 november. Fietsers en voetgangers kunnen dan niet door. De buurtweg krijgt een halfverharding. Dat kadert binnen het project ‘Trage Wegen’ om zoveel mogelijk buurtwegen in Dendermonde weer open en begaanbaar te maken.