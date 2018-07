Renovatie stadhuis achter de rug 04 juli 2018

02u31 0 Dendermonde De renovatie van de eerste verdieping van het stadhuis in Dendermonde is afgerond. Kers op de taart zijn de nieuwe portretten van de burgemeesters die de stad sinds de fusie in 1976 gekend heeft.

De opknapbeurt van de verdieping van het Dendermondse stadhuis is een werk van lange adem geweest. Die startte al in 2010 met de Trouwzaal. Daarna volgden Schepenzaal,Jumelagezaal, Salon en Kabinet van de burgemeester. Tot slot werden ook Aymonzaal, Reynoutzaal, zijdelingse traphal en trap naar de zolder onder handen genomen. Daar werd ook de verlichting volledig vervangen door een nieuw, energiezuiniger systeem.





Portretten

"Wij kozen voor een nieuwe stijl die de zaal een modernere, maar toch nog steeds een authentieke look geeft. Een stijl die grandeur, maar ook vertrouwen uitstraalt", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Onze eigen technische dienst zorgde voor schilder- en bezetwerken, vernieuwen van elektriciteit, schrijnwerk en herplaatsen van plinten." Bij de grondige renovatie is ook de schilderijencollectie herbekeken. Er hangen nu minder werken, maar die komen wel beter tot hun recht. Voor de Raadszaal is gekozen voor een portrettengalerij van de burgemeesters van Groot-Dendermonde. Dirk Van Ransbeeck, kunstenaar uit Vlassenbroek, maakte de portretten. Ze werden onthuld in bijzijn van de familie van de burgemeesters. (DND)