Renovatie komt niets te vroeg SPORTZAAL GO TALENT! NA MAKE-OVER OOK OPEN VOOR CLUBS NELE DOOMS

14 juni 2018

02u29 0 Dendermonde 230.000 euro krijgt het GO Talent! in Dendermonde van de Vlaamse regering. Met dat geld krijgt een oude sportzaal een opknapbeurt. Na de schooluren zullen sportclubs uit de stad er gebruik van kunnen maken.

Het GO Talent! uit Dendermonde is één van de Vlaamse scholen die positief resultaat behaalden na de projectoproep van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en minister van sport Philippe Muyters (N-VA). Zij kennen subsidie toe aan scholen om hun sportinfrastructuur te renoveren en vervolgens open te stellen na de schooluren, in het weekend en in de vakantie voor andere sportclubs. De scholen krijgen een toelage voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten. Zo streeft de regering naar een betere sportinfrastructuur voor elke Vlaming.





Voor GO Talent!, met schoolgebouwen aan de LeopoldII-laan, gaat het om 230.000 euro. Daarmee zal de school haar sportzaal van tweehonderd vierkante meter grondig renoveren. "De zaal doet nu dienst voor turnlessen van de middenschool", zegt directeur Tom Rydant. "Ze gaat al sinds mensenheugenis mee. En dat is er aan te zien. Niets te vroeg voor een make-over. Dat gaan we doen met respect voor het authentieke karakter van de zaal. Dit was de 'feestzaal' van de school en is in die zin officieel beschermd."





Kleedkamers

De sporthal krijgt nieuw sanitair en douches, elektriciteit en verlichting. Er komt ook een degelijke sportvloer en het plafond wordt vervangen. Bovendien krijgen ook de twee kleedkamers een nieuwe, betere inrichting. "De bedoeling is om de werken nog dit jaar te beginnen", zegt collega-directeur Jan Ruijgers. "Er zijn nog een paar laatste afspraken met de Vlaamse regering nodig."





Voor minstens drie jaar zullen ook andere sportclubs uit Dendermonde er terecht kunnen. "We zijn daarvoor in gesprek gegaan met de Sportraad, sportdienst en Sport Na School", zegt Rydant. "Van daaruit begrepen we dat er vooral veel vraag naar dansruimte is. Er zijn immers veel dansgroepen in Dendermonde die allemaal plaats nodig hebben. Daarom maken we van deze sportzaal in de eerste plaats een danscentrum, dat wel polyvalent gebruikt kan worden. Ook voor onze middenschool, die een opleiding Dans heeft, komt dit goed van pas."





Subsidie

In totaal geeft de Vlaamse regering liefst 11 miljoen euro subsidie aan 87 scholen in Vlaanderen. Voor Oost-Vlaanderen gaat het om ruim 2,2 miljoen euro voor zeventien scholen. "Dit is een win-win", zegt minister Crevits. "De scholen kunnen hun sportinfrastructuur kwaliteitsvoller maken en naschools openstellen. En de sportverenigingen krijgen een duwtje in de rug om nog meer mensen uit de buurt aan het sporten en bewegen te krijgen."