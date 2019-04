Remmen van goederentrein met chemische stoffen blokkeren, brandweer uit voorzorg ter plaatse Koen Baten

19 april 2019

16u55 0 Dendermonde Aan de spooroverweg ter hoogte van café 't Bareelke aan de Brugstraat in Sint-Gillis-Dendermonde heeft een goederentrein halt moeten houden nadat een van zijn remmen blokkeerden aan een wagon. De machinist merkte vonken op aan het treinstel en verwittigde onmiddellijk de brandweer die ter plaatse kwam. De remmen werden afgekoeld en er werd een grondige controle gedaan van de goederentrein.

In de wagons zaten chemische stoffen, maar er was geen enkel gevaar dat er stoffen zouden ontsnapt zijn. De overweg is wel afgesloten voor alle verkeer. De trein kwam van het Sas van Gent en was onderweg naar Rotterdam. De brandweer zal nu de goederentrein onder begeleiding naar het station in Dendermonde brengen. Daar wordt hij op een zijspoor geplaatst en zullen ze de remmen van de wagon loskoppelen. Daarna kan de trein gewoon verder rijden met de wagen nog aan zijn treinstel. Hij heeft immers genoeg remkracht met de andere wagons om zijn weg verder te zetten.