Relevante beroepservaring telt voortaan onbeperkt mee 18 mei 2018

Voortaan telt relevante beroepservaring van nieuwe medewerkers bij de stad onbeperkt mee om anciënniteit te bepalen. Dat heeft de gemeenteraad beslist.





Het gaat zowel om beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige. Deze beslissing geldt voor alle lopende en toekomstige vacatures van de stad. Tot nu toe konden nieuwe medewerkers bij het stadsbestuur maximum zes jaar beroepservaring laten meerekenen als ze overstapten naar een nieuwe job bij de stadsdiensten. "Voor kandidaten met ruime ervaring betekende dit vaak een onoverbrugbaar loonverlies", legt schepen Leen Dierick (CD&V) uit. "Daardoor haakten zo'n kandidaten vaak voortijdig af in de selectieprocedure of namen niet deel. Daarom beslisten we nu om deze beperking te schrappen. De beroepservaring moet wel relevant zijn voor de nieuwe functie en moet aangetoond worden aan de hand van officiële attesten." (DND)