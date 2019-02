Reeks voetpaden aan Boonwijk krijgen opknapbeurt Nele Dooms

13 februari 2019

18u26 0 Dendermonde Verschillende voetpaden in de omgeving van de Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde krijgen binnenkort een opknapbeurt. Het gaat om de voetpaden in de Diepestraat, de Wastijnestraat en de Beekakkerstraat. Die zijn opgenomen in de prioriteitenlijst van de stad.

“We vernieuwen jaarlijks een aantal voetpaden die in zeer slechte staat zijn”, zegt schepen van openbare werken Leen Dierick (CD&V). “We verwijderen ook voetpaden als deze zelden worden gebruikt of als er goede alternatieven in de onmiddellijke buurt zijn. Zo zetten we in op veiligheid en duurzaamheid. Op de plaats waar we de voetpaden wegnemen, wordt er gras aangelegd.”

De voetpaden in de Diepestraat, Wastijnestraat en Beekakkerstraat zullen vernieuwd worden, maar de voetpaden langs de kant van het Wastijnepark zullen verdwijnen. De werken starten midden deze maand. Tijdens de werken kunnen woningen en garages in de werfzone tijdelijk onbereikbaar zijn voor verkeer. Er zal voor de duur van de werken ook een plaatselijk parkeerverbod gelden. De heraanleg moet klaar zijn tegen eind april.