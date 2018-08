Rederijkerskamer Rosiers maakt comeback in Katuit Nele Dooms

29 augustus 2018

12u50 0 Dendermonde Rederijkerskamer Rosiers is terug van weggeweest. Vrijdag vindt de officiële heropstart van de 540 jaar oude vereniging plaats, en hun eerste rol nemen de acteurs op in reuzenommegang Katuit.

Tien jaar lang was het stil rond De Rosiers in Dendermonde. In 2008 speelde het amateurgezelschap, dat in 1478 ontstond als Rederijkerskamer, de laatste voorstelling. Maar Jurgen Heuvinck, bezige bij in toneelmiddens, en een team enthousiastelingen tekenen nu voor een comeback. "De vereniging was in een diepe slaap gesukkeld, maar wij blazen er nu nieuw leven in", aldus Heuvinck, die de zaal aan zijn café De Sloef laat ombouwen tot theaterzaal/thuisbasis voor het gezelschap.

Herders en boeren in de stoet

De Rosiers zullen ook hun opwachting maken in reuzenommegang Katuit. De acteurs krijgen figurantenrollen in de stoet, die in het teken staat van kunstschilder Franz Courtens. "Hij schilderde landschappen, maar legde ook het boerenleven en het platteland vast", zegt Heuvinck. "De Rosiers zullen het leven op het platteland rond 1900 tot leven brengen. We worden herders, boeren en boerinnen."

De officiële heropstart van de vereniging is voor vrijdag 31 augustus, met een plechtige ceremonie in CC Belgica. "We roepen alle Dendermondenaars en iedereen die van traditie houdt op om dit bij te wonen." De plechtigheid begint om 20 uur. Gastspreker Johan De Rijck legt uit wat rederijkerskamers zijn en daarna volgt de aanstelling van deken, onderdeken, griffier en schatbewaarder. Stand-up comedian Veerle Malschaert, afkomstig uit Dendermonde, en burgemeester Piet Buyse worden meter en peter. Tussendoor is er muziek van Pieter Depouillon.