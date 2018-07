Recreatieverbod op Oude Dender door blauwalgen Koen Baten

25 juli 2018

19u26 0 Dendermonde Op de Oude Dender in Dendermonde zijn blauwalgen waargenomen. Op 20 juli werd er al heel wat algenbloei vastgesteld op de Dender door de warme temperaturen en te weinig zuurstof in het water. Uit een waterstaal blijkt nu dat het om de mogelijks giftige soort gaat van algen.

Daarom heeft de stad Dendermonde beslist om alle vormen van waterrecreatie op de Oude Dender te verbieden. Dit verbod geld vanaf de Gedempte Dender tot het einde van de tragel aan het scoutsplein in Dendermonde. Ze raden ook aan om uw hond niet in het water te laten zwemmen.

De blauwalgen kunnen zorgen voor irritaties aan de ogen of huid, maar ook zorgen voor hoofdpijn en maag- en darmklachten. Wanneer de situatie zal opgelost zijn is nog niet duidelijk. De stad zal hier in de toekomst verder over communiceren.

