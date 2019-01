Rechtvaardige Rechters onder de loep Nele Dooms

11 januari 2019

13u22

Lokaal dienstencentrum Het Zilverpand van Dendermonde neemt, in samenwerking met Vormingplus Waas en Dender, het schilderij van De Rechtvaardige Rechters onder de loep. In 1934 werden in de Gentse Sint-Baafskathedraal twee panelen gestolen van De Aanbidding van het Lam Gods. Het paneel De Rechtvaardige Rechters wordt nog steeds gezocht. Tijdens de voordracht wordt de kunstdiefstal gereconstrueerd. De lezing vindt plaats op dinsdag 15 januari en begint om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de polyvalente zaal van het Zilverpand, aan de Nieuwburcht in Dendermonde. De toegang bedraagt 3 euro. Info: waas-en-dender@vormingplus.be.