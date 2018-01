Rechter Yves Broeckx overleden 27 januari 2018

Rechter Yves Broeckx is overleden. De man zetelde de voorbije jaren vooral als strafrechter in correctionele zaken en de verkeerskamer. Hij overleed op 65-jarige leeftijd, nadat hij al een hele tijd ziek was. Broeckx zetelde sinds 1989 in de correctionele rechtbank van Dendermonde. Hij was er tot kort voor zijn dood nog actief.





"Rechter Yves Broeckx heeft tijdens zijn loopbaan een grote bijdrage geleverd aan een veiligere samenleving", zegt Ann Leys, voorzitter van de rechtbank van Dendermonde. "Hij kreeg de rechtspraak van kindsbeen af met de paplepel naar binnen. Ook zijn vader was immers magistraat." Broeckx was Ridder in de Leopoldsorde, Officier in de Kroonorde en erevoorzitter van het Rode Kruis. Hij wordt zaterdag 27 januari om 10 uur begraven in de Sint-Egidiuskerk in Dendermonde. (DND)