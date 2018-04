Rechter wil artsen aan de tand voelen BEHANDELING ZAAK ONGEVAL ONDER INVLOED VAN MEDICATIE UITGESTELD KOEN BATEN

14 april 2018

02u37 0 Dendermonde Politierechter Peter D'hondt laat vijf dokters verhoren over het voorschrijven van de zware pijnstiller Tramadol aan Mouhamed A. (27). Die jonge twintiger veroorzaakte in juni vorig jaar een zwaar ongeval onder invloed van het middel.

Het bijzonder zware ongeval vond 11 juni 2017 omstreeks 20.00 uur 's avonds plaats. De jongeman was naar de Turkse warme bakker geweest op de Oude Vest toen hij enkele meters verder plots op het voetpad begon te rijden en twee mensen van de weg maaide. Een derde kon nog net op tijd wegspringen. De slachtoffers, een ouder koppel, raakten zwaargewond. Zijn Mercedes vernielde daarnaast ook twee gevels van restaurants en kwam enkele meters verderop tot stilstand. In de kofferbak, op de plaats van het reservewiel, vond de politie een volle plastic zak met daarin de zware pijnstiller Tramadol. Die medicatie bevat morfine, wat als drugs kan gebruikt worden.





Politierechter Peter D'hondt kreeg eerder al te maken met ongevallen waarbij het paardenmiddel betrokken was en besloot de beklaagde hierover gisteren aan de tand te voelen. A. gaf toe dat hij verslaafd was aan de medicatie en dat hij bij vijf verschillende dokters voorschriften haalde. Het gaat om dokters uit Dendermonde, Appels, Oudegem, Buggenhout en Temse.





Op de hoogte

"Dit stoort me echt mateloos", reageerde D'hondt. "Dokters schrijven zomaar voorschriften uit voor een pijnstiller zonder een grondig onderzoek uit te voeren. Het ergste van allemaal is dat zijn huisarts op de hoogte was van zijn verslaving en er niets aan deed. Aan het begin van dit jaar hadden we zelfs nog een dodelijk ongeval dat veroorzaakt was door dit middel. Straks hebben we hier meer medicatie-gerelateerde zaken dan dronken bestuurders", aldus een boze politierechter.





Mouhamed zelf kan zich maar weinig van het ongeval herinneren. Zijn voertuig kwam tot stilstand aan het kruispunt met de Koningin Astridlaan en de man bleef daarna onbeweeglijk in zijn wagen zitten. "Het was toen Ramadan en ik had nog niets gegeten en gedronken. Ik voelde me niet goed toen ik in de wagen zat en werd onwel", aldus A. Daarna verontschuldigde de man zich tegenover de slachtoffers, die niet aanwezig waren. "Ik wou dat ik de tijd kon terugdraaien, dit had nooit mogen gebeuren." De politierechter stelde uiteindelijk de zaak uit om alle dokters uitvoerig te kunnen verhoren. Op 15 juni zal de zaak verder behandeld worden.