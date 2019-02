Rechten of toch maar marketing? Studienocturne helpt laatstejaars Atheneum keuze maken Nele Dooms

14u40 1 Dendermonde Het Atheneum van Dendermonde helpt met een ‘studienocturne’ haar leerlingen om een goede studiekeuze voor hoger onderwijs te maken.

Voor de beurs schakelt de school oud-leerlingen in, die alles over hun studie in het hoger onderwijs vertellen. Het initiatief komt er niet zomaar. “Te weinig studenten slagen in het eerste jaar hoger onderwijs in Vlaanderen”, zegt directeur Gerd De Wit. “Het gebrek aan voldoende kennis rond studierichtingen en onvoldoende inzicht in eigen talenten liggen aan de basis van een foute studiekeuze. Net daarom willen wij onze jongeren zoveel mogelijk en zo goed mogelijk voorbereiden op hun verdere studiekeuze. Zo bezoeken vijfde- en zesdejaars de Gentse hogescholen en universiteit om er workshops te volgen. Ook een bezoek aan de studie-informatiebeurs in Gent staat op het programma. Maar omdat vele leerlingen dan nog altijd met vragen en twijfels zitten, organiseren we een studienocturne.” In de gebouwen van het Atheneum ontdekten de jongeren verschillende studierichtingen. Ook sprekers uit het hoger onderwijs, de politieschool, de Koninklijke Militaire School en het CLB waren vertegenwoordigd. Meer dan honderd oud-leerlingen kwamen hun ervaringen delen.