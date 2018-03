Rechtbank verhoort chauffeur over zwaar ongeval twee jaar geleden 31 maart 2018

03u18 0 Dendermonde In de politierechtbank werden gisteren de vrachtwagenchauffeur en de bestuurders van de signalisatiewagens verhoord omtrent het zware ongeval in de Mandenkensstraat op 22 februari 2016.

Bij het ongeval was toen uitzonderlijk vervoer betrokken. Kyara F. knalde onder invloed van drugs tegen de rupsbanden van de kraan op de dieplader. De jonge vrouw zat volledig dubbel geplooid in haar wagen en verkeerde een tijdlang in levensgevaar.





Rudolf B. was op dat moment de bestuurder van het zware transport. "De eerste signalisatiewagen reed zo'n 150 meter voor mij. Hij waarschuwde mij dat er een personenwagen aankwam die niet reageerde en ook bijna zijn spiegel had afgereden. Ik vertraagde onmiddellijk en stond bijna stil, maar een aanrijding was niet te vermijden", aldus B.





"Ik stapte daarna onmiddellijk naar haar voertuig en dacht even dat ze overleden was. Mijn vrachtwagen was verlicht met fluorescerende linten en zwaailichten, dus ik was zeker voldoende zichtbaar", besluit B. Uit de eerste verklaring van de voorrijder vlak na het ongeval was er wel sprake dat hij bijna 400 meter voor het uitzonderlijk transport reed. "Exact kan ik het niet meer zeggen, maar 400 meter lijkt me toch overdreven. Ik merkte dat de vrouw niet reageerde en aan hoge snelheid reed, daarom waarschuwde ik de rest", aldus de chauffeur van de eerste signalisatiewagen. Omwille van de tegenstrijdige verklaringen vroeg de advocaat van F. uitstel om conclusietermijnen neer te kunnen schrijven. De zaak zal verdergezet worden op 15 juni. (KBD)