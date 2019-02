RECENSIE: Flammazien Tijs Van Puyenbroeck

20 februari 2019

12u39 0 Dendermonde Bij Flammazien kookt Oklahoma Joe. Of liever: chef Didier Van Autrève tovert hartige gerechten uit zijn gelijknamige rookbarbecue. De producten zijn eerlijk, de bediening vriendelijk en de sfeer huiselijk. De garnituren bij de gerechten kunnen volgens ons nog beter.

De huiselijke sfeer en de warmte van gastvrouw An Colson van de zaak in de Brusselsestraat stellen je meteen op je gemak. Genoeg keuzemogelijkheid wat aperitief betreft ook. Opvallend: vier non-alcoholische creaties op de kaart. Voor elk wat wils. Ik merk een klein krijtbord met 'Smoky cava' (15 euro) op. In een hoekje geduwd, maar de eigen creatie verdient een vermelding. Rokerige whisky, picon en cava. Verrassende combinatie die bitter, zoet en turfsmaak combineert. Mijn tafelgenote drinkt een tonic met Hendrickx-gin, klassiek afgewerkt met komkommer (12 euro). Intussen verschijnt een klein hapje voor onze neus. Gegrilde boerenkool met pittige hummus en paprika. Kunnen we weinig aan opmerken. Origineel en lekker.

De chef komt ondertussen zijn keuken uitgelopen om "het vlees van het menu voor te stellen". Twee gigantische lappen Txogitxu worden ons onder de neus geschoven. De runderen uit het Baskenland worden tussen de 7 en 20 jaar alvorens ze geslacht worden. Het vlees is enkele weken aan het been gerijpt en zal straks voor ons gegrild en licht gerookt worden. Het menu met keuzemogelijkheden (44 euro) dat ze die avond aanbieden, combineert een beetje alles van hun kaart, waaronder ook het Baskisch vlees. Mijn tafelgenote kiest als starter voor romige burrata met tomaat. De gastvrouw houdt het eenvoudig en het gerecht is dat ook. De romige kaas komt met wat tomaat en lichte kruiding. Eenvoudiger kan niet, maar de producten zijn van goeie kwaliteit. Ik krijg twee grote varkenswangen, die oosters gelakt zijn met iets wat op gepofte quinoa lijkt en bloemkool. De langverwachte Txogitxu entrecôte verschijnt op ons bord, een rijke, volle spaanse garnacha in ons glas. De smaak van het vlees is bijzonder krachtig, sappig, nog mooi rood. Ook de bereidingswijze van de zalm aan de overkant, lichtjes gerookt en kort gebakken, is uitmuntend. Minpuntjes? De garnituren. Opnieuw bloemkool als groente en aardappel in een nogal ondoordringbare pel. Oerklassiekers rijstpap en crème brûlée vormen onze desserts. Weerom lekker, simpel en zonder veel tralala. De rekening: 142,70 euro. Iets duurder dan we verwacht hadden, maar we gaan tevreden van tafel.

Brusselsestraat 72

9200 Dendermonde

www.flammazien.be

Voorgerecht:

€12- €18

Hoofdgerecht:

€22- €36

Nagerecht:

€6- €12

Maandag-donderdag:

open vanaf 18.30 uur.

Vrijdag en zaterdag open

vanaf 18 uur.

Zondag gesoten