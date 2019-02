RECENSIE: Appelsveer *** Tijs Van Puyenbroeck

05 februari 2019

10u15 0 Dendermonde Appelsveer ligt bal aan de Schelde in het gelijknamige Appels, deelgemeente van Dendermonde. Het terras is een trekpleister voor fietsers in de zomer, maar in het geklasseerd herenhuis wordt ook gekookt. Correct, goeie prijs/kwaliteit, maar echt omvergeblazen worden we niet.

We reserveren op maandagavond. Appelsveer is trouwens een van de weinige zaken in de regio waar je dan nog kan aanschuiven. Na een hartelijke ontvangst krijgen we onmiddellijk drie hapjes voor onze neus: een tapenade van olijf met basilicum, zelfgemaakte pickles en koude churros, een hartige deegbereiding uit Spanje. Vooral de tapenade springt eruit. De pickles mist pit en is aan de lopende kant. De churros had beter warm geserveerd kunnen worden.

De gastvrouw van de huiselijk ingerichte zaak oogt wat zenuwachtig en is vaak in druk overleg met haar man in de keuken via een schuifraam in de zaak. Voor niks nodig: ze is de hulpvaardigheid zelve.

Onze aperitieven - cava (6 euro) en een scherp geprijsde geuze van Oud Beersel (7 euro) - laten wat op zich wachten, waardoor we uitvoerig tijd hebben om de kaart te bekijken. We gaan voor het driegangenmenu (40 euro) met twee deelhapjes (zes euro per hapje) om de eerste honger te stillen: een garnaal- en kaaskroketje voor elk en vier in de pan gebakken lenterolletjes met sojasaus. De kroketjes zijn smaakvol en worden oerklassiek geserveerd met gefrituurde peterselie. We missen wel het minstens even klassieke partje citroen. Ook de kleine loempia’s zijn correct, maar de fijne smaak van groenten combineert moeilijk bij de allesoverheersende sojasaus.

Het koude voorgerecht - aardappel, zalm, haringeitjes, gepocheerd kwartelei en een saus op basis van dille - wordt zeker door mijn tafelgenote gesmaakt. De bittere gefrituurde lente-ui en de chips die als garnituur moet dienen voegen volgens mij weinig toe aan een verder lekker ziltig en zoutig gerecht. De witte wijn, die we zonder veel uitleg voor onze neus krijgen, is dan weer een pak minder. Een werkpunt.

Na een aangename pauze volgt het hoofdgerecht: twee stukken uit de rug van het lam met artisjok, gebrande paprika, koude pesto en fregola sarda, een bolletjesvormige pasta uit Sardinië. Het lamsvlees - door en door rosé - is het hoogtepunt van de avond. De groenten en pasta zijn in steun en laten het hoofdingrediënt tot zijn recht komen. Een donkere Chimay (5 euro) past perfect.

Het dessert is niet echt onze smaak en we vragen of we kunnen wisselen voor iets anders. “Geen probleem”, klinkt het. Weer punten voor de gastvrouw. Een traditionele crème brûlée die lekker is in zijn eenvoud. Ondiep bordje, veel gebrande suiker, lopende crème met pakken vanillepuntjes. Volgens onze denkbeeldige regels.

Maken we binnenkort terug de trip naar Appels om te dineren? Misschien niet. Stoppen we in mei met de fiets om te lunchen? Absoluut.