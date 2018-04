RC Dendermonde wil leidersplaats behouden 14 april 2018

Enige tijd geleden stond Carmen De Donder met RC Dendermonde voor niets op het veld van RC Leuven, aangezien de tegenpartij niet aanwezig was. Deze keer hoopt ze wel te spelen.





"Het is nu ook nog niet helemaal zeker of de match zal doorgaan", legt De Donder uit. "Maar als ze effectief wordt gespeeld, zal het hard tegen hard worden. In de vorige confrontatie speelden we zowel aanvallend als verdedigend zeer stevig. Toen eindigden we de wedstrijd trouwens met een mooie score. RC Leuven zal deze keer dus klaar zijn om ons terug te pakken. Dit kan ons enkel motiveren om ook op hun eigen veld met de winst aan de haal te gaan. Hopelijk komen ze deze keer effectief opdagen. Wij zullen er alvast staan, zowel op het veld als in de match. Het akkefietje van de vorige keer heeft ons zeker geholpen om hen op het mentale vlak te kloppen. Maar dat zal deze keer zeker niet minder zijn. In de stand staan we op de leidersplaats met vijftien punten voorsprong. We zijn vastberaden om er samen voor te zorgen dat we deze plaats kunnen behouden." (MDKH)