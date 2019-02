Raamschilderingen maken Baasrodenaar warm voor carnaval Geert De Rycke

26 februari 2019

Carnaval staat voor de deur en dat is eraan te zien in Baasrode. De lokale cafés gaven hun ramen al een bijzonder liktje verf. Tijdens carnaval wordt er ook in Baasrode de spot gedreven met de lokale actualiteit en daar dragen de cafés graag hun steentje aan bij. Ze lieten schilderkunstenaars los op hun ramen en het resultaat mag gezien worden: ludieke schilderingen. In café Marquise drijven ze de spot met hun eigen café. Dat was vorig jaar gesloten tijdens carnaval en daarmee vreesden veel carnavalisten dat de carnavalsnachten met uitsterven bedreigd zijn. Maar na de overname is café Marquise dit jaar toch opnieuw open en dat is duidelijk te zien aan de raamschilderingen. Andere tekeningen zijn dan weer eerder onduidelijk waar ze naar verwijzen. Of willen ze de Baasrodenaren gewoon nieuwsgierig maken om hen zo zeker de baan op te krijgen op zondag, maandag en dinsdag?