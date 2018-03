Quizen voor De Tondeldoos 30 maart 2018

Kinderfonds De Tondeldoos, dat zich inzet voor kinderen uit kansarme gezinnen, organiseert voor de derde keer een 'Tondelquiz'. De opbrengst ervan gaat naar de werking van de organisatie. Amusement staat bij deze quiz op de eerste plaats. Ploegen van vijf personen kunnen deelnemen. De Tondelquiz vindt vandaag plaats, om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in ontmoetingscentrum De Mespel, Mepselarestraat in Mespelare. Deelnemen kost 20 euro per ploeg. Info: https://sites.google.com/site/detondeldoosvzw. (DND)