Quizen in De Schakel Nele Dooms

21 maart 2019

Het Oudercomité van gemeentelijke basisschool De Schakel van Baasrode organiseert voor de derde keer op rij een quiz. De organisatoren gaan op zoek naar “de slimste schakel”. De vragen worden gesteld vanaf 19.30 uur. Ploegen van maximum vijf personen kunnen deelnemen. Dat kost 20 euro per ploeg. Liefhebbers kunnen terecht in De Schakel, aan de Molenberg in Baasrode. Info en inschrijvingen: oudercomite.deschakel@outlook.com.