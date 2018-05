Quiz voor het goede doel 17 mei 2018

De vzw Niños de la Luna uit Dendermonde, die zich inzet voor straatkinderen in Peru, organiseert nu zaterdag een quiz voor het goede doel. Zowel de gelegenheidsquizzer, de familie- of vriendenploeg als de iets regelmatiger quizzers kunnen er terecht. Veertig ploegen van maximaal vijf spelers kunnen deelnemen. De opbrengsten van dit quiztornooi gaan integraal naar het onderwijsproject van Ninos de la Luna in Peru. De quiz start om 19.30 uur. Liefhebbers zijn welkom in het Oscar Romerocollege, aan de Noordlaan in Dendermonde. Deelnemen kost 25 euro per ploeg. Info en inschrijvingen: 0478/61.13.82 of via info@ninosdelaluna.be. (DND)