Quiz in 't Plein 15 mei 2018

03u07 0

Lokaal dienstencentrum 't Plein van Baasrode organiseert op dinsdag 15 mei de "Mei '68 - Veelzijde Kwis".





Mei '68 is precies vijftig jaar geleden. Samen met Vormingsplus Waas en Dedner biedt 't Plein daarom een gevarieerde quiz aan met vragen over muziek, politiek en film uit die tijd. Ploegen van maximum vier personen kunnen deelnemen.





De quiz start om 14 uur. Meedoen kost 3,5 euro per persoon. Iedereen is welkom in de polyvalente zaal van 't Plein, Kloosterstraat in Baasrode. Info en inschrijvingen: 052/25.70.90. (DND)