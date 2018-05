Publieksmoment over herinrichting station 03 mei 2018

Het publieksmoment voor de herinrichting van de stationsomgeving vandaag gaat door in de Ros Beiaardzaal en niet in de Reynoutzaal zoals eerder vermeld. Daar zal een presentatie plaatsvinden van wat het ontwerpteam gedaan heeft met alle input van de reizigers en de bewoners. Ook de zes principes die concreter zijn uitgewerkt zullen voorgesteld worden. Iedereen is welkom vanaf 20.00 uur in de Ros Beiaardzaal. (KBD)