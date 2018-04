Publieksmoment over herinrichting stationsomgeving 13 april 2018

Het stadsbestuur van Dendermonde plant een publieke voorstelling over de herinrichting van de stationsomgeving. Het ontwerpteam dat de stad aanduidde voor het vernieuwingsproject, werkte de voorbije maanden aan de opmaak van een visieplan. Dat is gebaseerd op de resultaten van een workshopweek die eind november 2017 plaatsvond. Uit deze inspraakweek kwamen zes principes naar voren, als krijtlijnen voor een verdere uitwerking van een visieplan. Dat visieplan zal op donderdag 3 mei voorgesteld worden. Geïnteresseerden kunnen daarvoor om 20 uur terecht in de Reynoutzaal van het Dendermondse stadhuis, aan de Grote Markt. Het ontwerpteam presenteert daar wat het gedaan heeft met alle input en hoe dat concreet uitgewerkt is in één visieplan. Iedereen is welkom. (DND)