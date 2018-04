Psychologe spreekt over klappen van het leven 04 april 2018

De CVS-Contactgroep vzw van Dendermonde, voor lotgenoten met chronisch vermoeidheidssyndroom, organiseert morgen een voordracht. Dat gebeurt in samenwerking met Samana Waas en Dender.





Gastspreker is psychologe Ariane Lievens, die het zal hebben over "De klappen van het Leven". Tijdens de informatiesessie krijgen de aanwezigen tips en handvaten over hoe ze kunnen omgaan met bijvoorbeeld een chronische ziekte of een zware tegenslag. Lievens legt uit wat de impact ervan is op het dagelijks leven, welke gedachten en gevoelens er komen bij kijken, hoe je kan proberen de pijnlijke gevoelens onder controle te krijgen en hoe je minder kan worstelen met lastige gevoelens, zodat er meer energie overblijft voor andere positievere dingen. De voordracht begint om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het CM-vergadercentrum De Boomgaard, aan de Papiermolenstraat in Dendermonde.





De toegang bedraagt 2,5 euro.





Info: oost-vlaanderen@cvscontactgroep.be. (DND)