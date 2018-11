Provincie zet vzw uit Scheepswerven Provinciebestuur neemt site volledig in eigen beheer voor verdere uitbouw Nele Dooms

13u42 0 Dendermonde Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen wil dat de vzw Scheepvaartmuseum de site van de Scheepswerven Baasrode verlaat. De twee partijen raken het niet eens over de overdracht van de museumcollectie, waar de vzw eigenaar van is. “De vzw wenst niet mee te gaan in onze toekomstplannen en moet de site dus verlaten”, klinkt het bij de provincie. Bij de vzw, al meer dan dertig jaar begaan met de Baasroodse Scheepswerven, hopen ze dat er toch nog een oplossing uit de bus komt.

De toekomst van de Scheepswerven Baasrode ligt voortaan volledig in handen van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Die is eigenaar geworden van alle gebouwen op de site. Alleen rond de overname van de collectie, eigendom van de vzw Scheepvaartmuseum, loopt het mis. Hoewel het er aanvankelijk op leek dat er snel een akkoord zou komen rond de overname door de provincie, bleken uiteindelijk beide partijen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Omdat de provincie toch wil doorgaan met haar project, besliste het nu de vzw wandelen te sturen. “De vzw Scheepvaartmuseum wenste niet mee te gaan in onze toekomstplannen en zal de site moeten verlaten”, klinkt het bij de provincie.

Bij de vzw, die als sinds de jaren tachtig instaat voor onder andere de opening van het museum en uitbouw van de maritieme collectie, zelf reageren ze met ongeloof op de beslissing. “Toen we eind 2017 te horen kregen van de provincie dat ze het beheer van de site wilde professionaliseren, in ruil voor de overdracht van onze collectie, juichten we dat toe”, zegt voorzitter Carlo Van Hoey. “Alleen ligt die collectie ons natuurlijk heel nauw aan het hart. Die is in dertig jaar tijd uitgebouwd door gedreven vrijwilligers. We wilden voor de overdracht dus toch graag enkele voorwaarden vervuld zien, zoals de garantie dat de collectie te bezichtigen blijft voor het grote publiek en in Baasrode blijft. Van de provincie kregen we echter een tegenvoorstel waar we ons echt niet konden in vinden. We deden nog eens alternatieve suggesties, om nu het bericht te krijgen dat we de site moeten verlaten. Ik hoop dat we toch nog opnieuw met de provincie aan tafel kunnen zitten om alsnog een akkoord te bereiken waar iedereen zich kan in vinden”, zegt de voorzitter.

Om de erfgoedsite volledig in eigen beheer te krijgen, sloot de provincie ook overeenkomsten met andere partners. Zo verkocht het Dendermondse stadsbestuur de meesterwoning en de parking, waar zij eigenaar van was, aan de provincie. De stad blijft wel betrokken bij de restauratie van het interieur en de toeristische promotie. De provincie sloot ook een samenwerkingsovereenkomst met de School voor Scheepsmodelbouw, die op de site actief is. Die zorgt er met vrijwilligers voor dat historisch correcte modellen van oude schepen gebouwd worden en verrichten hiervoor heel wat onderzoek.

Dat de provincie helemaal eigenaar wordt van Scheepswerven Baasrode is de basis voor een verdere uitbouw van de site. Die moet een toeristische trekpleister worden voor de ruime regio, met de bedoeling dit maritiem erfgoed te bewaren en meer uitstraling te geven. De provincie gaat dan ook fors investeren in de Scheepswerven. Zo is er al een dossier voor de restauratie van de oude werkplaatsen. Alleen al de vernieuwing van het dak met dakpannen, zoals oorspronkelijk het geval was, kost 328.000 euro.

“Het feit dat het provinciebestuur op deze manier investeert in de Scheepswerven Baasrode toont dat we heel erg geloven in het potentieel van deze plek”, zegt gedeputeerde Jozef Dauwe. “Deze scheepswerven zijn een tot de verbeelding sprekende tijdscapsule, waar we de huidige en volgende generaties kunnen warm maken voor het varend erfgoed.”