Provincie investeert opbrengst Abdijschool in volwassenonderwijs en jeugd 14 juli 2018

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen zal de opbrengst van de Abdijschool investeren in volwassenonderwijs en verblijfsaccomodatie voor jeugd. Dat zegt gedeputeerde Hilde Bruggeman (Open Vld).





De Abdijschool, strategische gelegen tussen Oude Vest en Dijkstraat in hartje Dendermonde, werd vorige week verkocht aan projectontwikkelaar Uplace. Dat gebeurde onder leiding van de Afdeling Vastgoedtransacties, de vastgoedafdeling van de Vlaamse overheid. De verkoopprocedure gebeurde per opbod en Uplace deed het hoogste bod. Ook het stadsbestuur van Dendermonde had interesse in de site, maar greep naast de aankoop. "De provincie heeft de stad sinds 2014 nauw betrokken bij de herontwikkeling van de site", zegt Bruggeman. "Zo ontwierp de stad, op vraag van de provincie, in 2016 een ruimtelijk kader om de ontwikkeling van de site maximaal te verzoenen met de lokale noden en de ruimtelijke bestemmingsplannen." Uplace zal de komende maanden nauw overleggen met de stad om een project uit te werken dat woonfuncties, gemeenschapsvoorzieningen en kleine hoeveelheid retail samenbrengt. "We zijn tevreden met het behaalde resultaat en zullen de opbrengst herinvesteren in onze dienstverlening, waaronder volwassenonderwijs en jeugdverblijfsaccomodatie in de regio", zegt Bruggeman. (DND)