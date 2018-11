Provinciale subsidie voor erfgoedprojecten Nele Dooms

29 november 2018

17u31 2 Dendermonde Twee erfgoedprojecten uit Dendermonde en Lebbeke kunnen rekenen op subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen. Het gaat om de School voor Scheepsmodelbouw in Baasrode en de opwaardering van Hof ten Dijcke in Lebbeke.

De provincie ondersteunt in totaal zeven Oost-Vlaamse erfgoedprojecten. Die krijgen samen 44.260 euro om onroerend erfgoed te herwaarderen. “Het gaat om projecten die publieksgericht zijn en de bevolking kunnen sensibiliseren voor onroerend erfgoed”, zegt gedeputeerde Jozef Dauwe. “Dat gaat van maritiem erfgoed, over orgels en industrieel erfgoed tot religieus erfgoed en landschappelijke projecten.”

De School voor Scheepsmodelbouw van Baasrode, actief op de site van de Scheepswerven Baasrode, krijgt 2.035 euro subsidie. Met dat geld kunnen de vrijwilligers een nieuw historisch scheepsmodel op schaal maken. Het gaat om een ‘Heemer’, een oer-Vlaams scheepje uit vervlogen jaren.

Het gemeentebestuur van Lebbeke krijgt een toelage van 10.000 euro voor het onderzoeksproject ‘Hof ten Dijcke’. De site krijgt een opwaardering en zal toegankelijk worden voor het grote publiek. Hof ten Dijcke behoorde toe aan één van de Twaalf Geslachten in Lebbeke, die bij het begin van de twaalfde eeuw besloten om de OLV-kerk te bouwen. Het Hof ten Dijcke bevond zich in een zijweg van de Klein Antwerpenstraat, vlak bij het huidige natuurgebied Heystergem op de grens met Buggenhout. Het is de bedoeling er een rust- en ontmoetingsplaats te creëren, met respect voor het historisch belang van de site.