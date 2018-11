Provinciale subsidie voor Bloemencorso Nele Dooms

23 november 2018

17u01 0 Dendermonde Het Corsocomité van Sint-Gillis-Dendermonde kan voor haar bloemencorso op financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen rekenen.

De provincie trekt 75.000 euro uit voor in totaal elf toeristische evenementen die plaatsvinden in 2019. Het gaat om evenementen in onder andere Lokeren, Kruibeke, Lochristi, Sint-Niklaas, Waasmunster, Temse, Eeklo, Gent, Aalst en de Scheldevallei en dus ook Dendermonde. “Toeristische evenementen zijn ware publiekstrekkers”, zegt gedeputeerde Eddy Couckuyt. “Ze hebben daardoor niet alleen een impact op de economische ontwikkeling van de regio, maar zijn ook sociaal-maatschappelijk van groot belang.”

De Bloemencorso krijgt een subsidie van 10.000 euro voor de stoet in 2019, die in het teken van muziek zal staan. Het is de bedoeling de bloemenpracht volgend jaar live uit te zenden en voor de aankondiging een ledwall te gebruiken. De provincie noemt het evenement “publieksgericht, identiteits- en reputatieversterkend en met een provinciegrensoverschrijdende toeristische impact”.

Het Corsocomité is tevreden met de steun. “We zijn erg verheugd dat onze aanvraag positief werd beantwoord”, zegt voorzitter Dieter Mannaert. “De Bloemencorso zit duidelijk in de lift en onze recente themavoorstelling als aftrap naar de volgende stoet was een groot succes. Er is zelfs interesse van verschillende nieuwe groepen. De subsidie van de provincie stelt ons in staat onze corso voort uit te bouwen. Elke euro steun hiervoor is broodnodig en dus welkom. Met de inbreng van de provincie zullen we er bovendien in slagen een campagne te ontplooien die onze corso nog meer regionale bekendheid zal opleveren.”