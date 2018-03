Protestantse gemeenschap in de kijker 20 maart 2018

Het Davidsfonds van Dendermonde zet naar aanleiding van de jaarlijkse 'Nacht van de Geschiedenis' de Protestantse gemeenschap in de kijker. Geïnteresseerden zijn welkom in de Evangeliekerk. Ze kunnen er nader kennismaken met het protestantisme in Dendermonde, vroeger en nu. De avond gaat daarvoor terug tot de zestiende eeuw. De predikant van de Evangeliekerk zal ook de inhoudelijke kenmerken van het protestantisme toelichten vanuit theologisch standpunt. Daarbij komen de verschillen, maar ook de overeenkomsten met de katholieke kerk aan bod. Tot slot belicht Willy Kabera, kerkenraadslid van de Evangeliekerk, de positie van de jongeren binnen en buiten de kerk. Hij zal het hebben over de sterkte, maar ook over de problemen voor gelovige jongeren in een samenleving waarin religie nogal argwanend bekeken wordt. Ook een kleine rondleiding in het gebouw staat op het programma. De avond start om 20 uur. De Evangeliekerk bevindt zich aan de Lindanusstraat 2 in Dendermonde. Deelnemen kost 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden. Info: 0478/88.35.34 of via steyaert.stevens@telenet.be. (DND)