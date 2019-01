Protest op Grote Markt tegen ontslag vakbondsman Nele Dooms

30 januari 2019

20u42 1 Dendermonde Een honderdtal leden van de ACOD en ACV voerde woensdagavond actie op de Grote Markt van Dendermonde, vlak voor de start van de gemeenteraad. Ze protesteerden tegen het recente ontslag van vakbondsman Martin Christiaens en vroegen meer respect voor regionaal vakbondswerk.

“Bij velen van ons leeft de vrees dat vakbondswerk zal verdwijnen”, zegt ACOD-secretaris Dirk Van Himste. “Vooral bij lokale en regionale besturen is het steeds moeilijker voor afgevaardigden om hun taak uit te voeren. Bewijs daarvan is het ontslag van Christiaens. Als klokkenluider van ongenoegen bij het personeel van afvalintercommunale Verko kreeg hij zonder reden zijn ontslag. Daar kunnen wij ons niet in vinden. We hopen dat burgemeester Piet Buyse, als grootste aandeelhouder van Verko, dat tij kan keren.”

De actievoerders gaven in de aula van het stadhuis, samen met enkele vuilniszakken die overal in het stadscentrum nog staan sinds de recente stakingen, een pamflet af aan burgemeester Buyse. Titel daarvan was “een militant zet je niet bij het huisvuil”. “Hier hoort ook een lijvig dossier bij over de gang van zaken bij Verko en informatie over het onterechte ontslag van Christiaens”, zegt Van Himste.

Volgens burgemeester Piet Buyse (CD&V) kan de gemeenteraad zich niet uitspreken over een individueel personeelslid. “Maar ik ben wel overtuigd dat er een oplossing uit de bus zal komen”, zei hij. “Belangrijk is te blijven beseffen dat alles ten dienst van de bevolking staat.”

ACOD en ACV plannen ook volgende week donderdag nog een actie op de Grote Markt, op 7 februari om 13 uur. Die dag spreekt de arbeidsrechtbank van Dendermonde zich uit over de klacht die Christiaens indiende tegen Verko wegens “discriminatie en pesten” omdat hij een andere job toebedeeld kreeg. Ondertussen is hij dus ontslagen.