Project fietssnelweg in volle voorbereiding 05 maart 2018

02u30 0

De realisatie van een fietssnelweg van aan de Gasthuisstraat in Sint-Gillis-Dendermonde via Oudegem tot aan het station van Schoonaarde is in volle voorbereiding.





De gemeenteraad nam een aantal beslissingen om het project langs de spoorlijn 53 te kunnen waarmaken. De provincie zal instaan voor de aanleg van de fietssnelweg. Maar het stadsbestuur moet zorgen voor het ontwerp en de aanleg van alternatieve landbouwverbindingswegen tussen de Bosstraat en de Opstalstraat. Ook de opmaak van rooilijn- en onteigeningsplannen, inclusief de nodige grondverwerving, zijn voor rekening van de stad.





Hiervoor zal een ontwerper aangesteld worden. Nu de gemeenteraad zijn fiat gaf, kan de procedure starten om die ontwerper te vinden en aan te stellen. (DND)