Proeven van korfbal Nele Dooms

27 augustus 2018

15u30 1 Dendermonde Onder het motto 'Korfbal, iedereen doet mee!' organiseert de Korfbalclub Appels op vrijdag 31 augustus een initiatie.

Korfbal is een teamsport én een gemengde sport. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen bij de club aansluiten. Om iedereen de kans te geven om eens te proeven van de sport en kennis te maken met de club, wordt nu een initiatiedag georganiseerd. Die is gratis en deelname is vrijblijvend. Tijdens de trainingen kunnen de ouders iets drinken in de kantine.

Niet alleen jongeren zijn welkom. De deuren staan ook open voor volwassenen en G-sporters, zowel op competitief als recreatief niveau. Iedereen is welkom om op 31 augustus een kijkje te komen nemen op de terreinen van de korfbalclub aan de sporthal van Appels, langs de Steenweg van Aalst. Meer info op www.korfbalclubappels.be.